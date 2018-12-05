الان تتابع تحذير هام من السعودية للكهرباء إلى مواطني بقعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

حذرت الشركة السعودية للكهرباء، الأربعاء، المواطنين والمقيمين في محافظة بقعاء، بالابتعاد عن الأعمدة وغرف وصناديق الكهرباء المكشوفة بسبب الأمطار المستمرة والعواصف الشديدة.

وأعلنت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفرق الميدانية تعمل حاليا على إعادة الخدمة للمناطق المتأثرة رغم صعوبة الظروف الجوية.