الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح وزخات البرد على منطقة الرياض والجوف و تبوك و الشرقية .

كما أفادت باستمرار السحب الرعدية الممطرة على معظم أجزاء منطقةالقصيم مع احتمالية تأثر محافظة حفر الباطن و القيصومة

و استمرار السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشرقية لمنطقة حائل كما أظهرها رادار حائل

