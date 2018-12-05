الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح وزخات البرد على منطقة الرياض والجوف و تبوك و الشرقية .
كما أفادت باستمرار السحب الرعدية الممطرة على معظم أجزاء منطقةالقصيم مع احتمالية تأثر محافظة حفر الباطن و القيصومة
و استمرار السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشرقية لمنطقة حائل كما أظهرها رادار حائل
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