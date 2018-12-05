شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية بجامعة طيبة وفروعها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات بمرتبة (أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد - مدرس لغة بالمستوى السادس)، في مختلف كلياتها بالمقر الرئيسي وبفروعها في محافظات المدينة المنورة، وسيتم استقبال الطلبات عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من يوم الخميس 28/3/ 1440هـ حتى 6/4/ 1440هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري، أن الجامعة تعمل على استقطاب الكوادر والخبرات الأكاديمية السعودية الشابة لتقديم خدمات تعليمية وبحثية متكاملة وفق أحدث المعايير، كما تسعى إلى تحسين تكامل واستمرارية الخدمات التعليمة المقدمة عن طريق استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس والمباني والمشاريع الإنشائية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات التعليمة بشقيْها التعليمي والبحثي.

وأوضح الدكتور العمري، أن الشروط المقررة لشغل الوظائف تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن (جيد جداً) في البكالوريوس، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والالتزام بالمواعيد المحددة حسب تقويم أم القرى.

ودعا العمري المتقدمين إلى إرفاق المستندات المطلوب، وهي نسخة من المؤهلات العلمية، ونسخة من الخبرات العملية، والسيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، كما دعا المتقدمين بزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والتخصصات المتاحة عبر الرابط التالي: www.taibahu.edu.sa.