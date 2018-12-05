شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة نصف مليون متر تعديات على أراضٍ حكومية بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أزالت لجنة التعديات بمركز الناصفة عدد من التعديات بناء على توجيهات الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه، حيال منع التعدي على أراضي الدولة وعدم السماح لكائن من كان بالعمل في تلك الأراضي دون الحصول على مستندات نظامية تخولهم حق العمل.

وأوضحت المحافظة في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أن محافظة القريات ممثلة بمركز الناصفة، وبتوجيهات محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، نفذت عدداً من الإزالات لإحداثات أُقيمت على أراضٍ حكومية بالمركز، استولى عليها بعض المواطنين دون حصولهم على مستندات نظامية.

وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استعادتها بعد تنفيذ الإزالة من قِبل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات بمركز الناصفة، بإشراف رئيس اللجنة عبد الكريم يحيى الشراري، نصف مليون متر مربع.

وشددت المحافظة على أن عمليات الإزالة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وأنه لن يكون هناك تهاون وسيطبق النظام على الجميع دون استثناء.

وقد وجَّه محافظ القريات شكره وتقديره لجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ المهمة، متمنياً لهم التوفيق.