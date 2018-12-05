شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لأهالي القنفدة: «والله إني أحبكم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

«والله اني أحبكم».. هكذا رد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مداخلة أحد أهالي محافظة القنفذة، والذي تحدث عن مشاعر أهالي القنفذة تجاه أمير مكة، مؤكداً ثقته من مشاعرهم تجاهه وأنه يبادلهم نفس الشعور، حيث أشعلت القاعة التي يلتقي فيها الأهالي بالتصفيق.

من جهة أخرى، اعتذر الأمير خالد الفيصل عن إطلاق اسمه على مطار القنفذة.