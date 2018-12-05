شكرا لقرائتكم خبر عن باعشن: نحافظ على التزامنا الثابت بالعلاقة مع واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أكدت المتحدثة باسم سفارة المملكة في واشنطن فاطمة باعشن أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي ، مجددة رفض بلادها القاطع أي اتهامات تزعم أن هناك أي صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع.

وقالت باعشن: «نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي تفيد بأن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسؤولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة».

وأضافت: «كانت المملكة صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة الضالعين فيه والمسؤولين عنه، ووضع التدابير التصحيحية لضمان عدم حدوث فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى».

وشددت المتحدثة باسم السفارة على أن علاقة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى 8 عقود وتجاوزت خلالها العديد من العواصف، مؤكدة «نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى».