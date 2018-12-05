شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يفتتح المسابقة الوطنية للمهارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الدمام)افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، المسابقة الوطنية للمهارات في المناطق، التي تستضيفها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية لمدة يومين.
وأكد سموه على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات الشباب، متمنياً استمراريتها وتطويرها بشكل مستمر.
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