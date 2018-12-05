شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا رد الأمير خالد الفيصل على مقترح تسمية مطار القنفذة بأسمه؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، عهن عادة لازمته منذ رئاسته لـ"رعاية الشباب" مروراً بتوليه منصب إمارة منطقة عسير، وحتى الآن، رداً على مقترح تسمية "مطار القنفذة" باسمه، بعدم تسمية أي منشأة بأسمه في المنطقة التي يديرها.

وقال الفيصل في فيديو بثته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء) :" لي عادة منذ أن كنت في رعاية الشباب وفي إمارة عسير واليوم في مكة، أن لا يسمى أي منشأة بأسمي في المنطقة التي أديرها أنا".