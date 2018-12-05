شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة ترفع 93 ألف متر مكعب من مياه الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

حصرت أمانة محافظة جدة 1621 موقعاً تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت اليوم ، على أنحاء متفرقة من المحافظة منها 94 موقعاً حرجاً ، كما أنهت الأمانة سحب المياه من 371 موقعا شملت 51 نقطة حرجة تم معالجتها بالكامل .

وبلغت الشوارع الرئيسية التي عالجتها الفرق الميدانية 166 شارعاً ، إضافة لـ 154 شارعاً داخلياً تم تجفيفها من تجمعات المياه ، في حين تمكنت الأمانة من تحرير نفق تقاطع الأمير ماجد مع فلسطين في وقت قياسي ، وذلك بعد سحب كامل المياه التي تجمعت داخله ، فيما بلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة حتى عصر اليوم بما يزيد عن 93 ألف متر مكعب .

وتتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل نقاط حرجة وشوارع رئيسية وداخلية.