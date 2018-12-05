مطار الملك عبدالعزيز يوقع اتفاقية مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وقعت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية اتفاقية لتقديم خدمات ملاحة جوية وضمان استمرار مرونة الحركة الجوية بالمطار.

ووقع الاتفاقية مدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام نور والرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني.

ونصت الاتفاقية على وضع قواعد وإجراءات التنسيق لجميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية، وضمان استمرار العمليات بشكل آمن ومتواصل في مطار الملك عبدالعزيز والالتزام بتبادل معلومات الخدمات في الأوقات المناسبة.

وأشار مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص إدارة المطار على مواصلة الجهود المبذولة لضمان استمرار التشغيل بما يتناسب مع أعلى المعايير والخدمات العالمية ويتوافق مع متطلبات السلامة والأمن، مبينا أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الشريك الأمثل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بما لديها من خبرات وكوادر وطنية مؤهلة في مجال الملاحة الجوية، كما أنها تملك سجلا حافلا من النجاح في إدارة الحركة الجوية في مطارات المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أحد أهم المبادرات الاستراتيجية المهمة التي تعكس مسؤولية الطرفين التشغيلية والفنية حسب تشريعات منظمة الطيران الدولية (الإيكاو) والهيئة العامة للطيران المدني السعودي، لتحقيق أعلى مستويات السلامة في تقديم خدمات ملاحة جوية آمنة.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني التي تحولت أخيرا إلى شركة وفق برامج خصخصة قطاعات الهيئة للعمل وفق أسلوب تجاري.