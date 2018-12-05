طرح تذاكر ديربي الرياض للبيع.. الموحدة 35 ريالاً والمنصة 800 ريال

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت شركة صلة المسوق الحصري لتذاكر مباريات الهلال عن بدء طرح تذاكر ديربي العاصمة السعودية بين الهلال وغريمه التقليدي النصر والمقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحددت أسعار التذاكر على الشكل التالي:

موحدة أفراد 35 ريالاً، موحدة عوائل 35 ريالاً، المنصة عوائل 400 ريال، المنصة أفراد 800 ريال.

وأشارت إلى أنه بإمكان جماهير الهلال الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني hilaltickets.com .

فيما أفادت بأن بيع تذاكر جماهير النصر متاحة عبر متجر النصر.

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