محافظ جدة يدشن احتفال الدفاع المدني بيوم التطوع

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم، المعرض المصاحب للاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار: معًا نتطوع لرؤية طموحة.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة لمدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبد العزيز بن صالح الزهراني، أوضح فيها أهمية التطوع وأثر ذلك على المجتمعات ورؤية الدولة -رعاها الله- في تحقيق انطلاقه قوية للأعمال التطوعية بسواعد أبنائه.

وتضمن الحفل كلمة للمتطوعين، ثم عرض فيلم وثائقي عن التطوع.

وكرم راعي الحفل الفرق والجمعيات التطوعية المشاركة في المعرض، وكذلك عدد من مدراء الجهات الحكومية التي ساهمت بتحفيز الأعمال التطوعية في محافظة جدة. والتقطت في الختام الصور التذكارية.

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