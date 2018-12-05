دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم، المعرض المصاحب للاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار: معًا نتطوع لرؤية طموحة.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة لمدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبد العزيز بن صالح الزهراني، أوضح فيها أهمية التطوع وأثر ذلك على المجتمعات ورؤية الدولة -رعاها الله- في تحقيق انطلاقه قوية للأعمال التطوعية بسواعد أبنائه.
وتضمن الحفل كلمة للمتطوعين، ثم عرض فيلم وثائقي عن التطوع.
وكرم راعي الحفل الفرق والجمعيات التطوعية المشاركة في المعرض، وكذلك عدد من مدراء الجهات الحكومية التي ساهمت بتحفيز الأعمال التطوعية في محافظة جدة. والتقطت في الختام الصور التذكارية.
]]>
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يدشن احتفال الدفاع المدني بيوم التطوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .