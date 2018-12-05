السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يفتتح المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق بتقني الشرقية



الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم ، المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق، التي تستضيفها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية لمدة يومين.

وكان في استقبال سموه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ونائب محافظ التدريب التقني للتدريب رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة.

وتجول سموه فور وصوله على مقار المهارات التي يشارك فيها 116 شاباً وفتاة يمثلون 22 جهة تدريبية ووحدات المنطقة التدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية، وطلاب الجهات الأخرى من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة، حيث التقى سموه بالمشاركين الذين يتنافسون على 11 مهارة منها 8 مهارات يتنافس عليها 86 شاباً وهي : تقنية السيارات، وتصميم مواقع الأنترنت، وإدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، والتوصيلات الكهربائية، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف، والرسم الهندسي الأوتوكاد، و3 مهارات تتنافس عليها 30 فتاة في تقنية الأزياء والتصميم الجرافيكي وتصفيف الشعر .

وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات الشباب، ومتمنياً استمراريتها وتطويرها بشكل مستمر .

وكرم سموه الرعاة الداعمين وشركاء النجاح بدروع تذكارية نظير مساهمتهم في إنجاح المسابقة، كما قدم الدكتور أحمد بن فهد الفهيد درعاً تذكارياً لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نظير رعايته للمسابقة ودعمه المستمر لبرامج وفعاليات المؤسسة بالمنطقة.

من جانبه أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره وتقديره لسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تشريفه وحضوره ورعايته لافتتاح المسابقة، مشيراً بأهمية مشاركة القطاع الخاص في المسابقة بجانب القطاعات الحكومية.

وأضاف أن هذه المسابقة التي انطلقت من المنطقة الشرقية تعد باكورة المسابقات على مستوى مناطق المملكة في مجال المهارات، مبيناً بأنه لا يخفى على الجميع مكانة المملكة العربية

وأوضح أنه تم الاختيار في المسابقة 11 مهارة من المهارات المتعددة، واستخدام معايير عالية في التجهيزات والإعداد والاختبارات والتقييم والتحكيم على غرار مسابقة المهارات العالمية، مؤكداً بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية ومن ثم تمثيل المملكة في مسابقة المهارات الخليجية، ومن ثم المشاركة في مسابقة المهارات العالمية في روسيا في أغسطس 2019م.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الرئيسية بالمنطقة الشرقية مدير عام الإدارة محمد السلوم باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على الرعاية الكريمة للمسابقة وتشجيعه المستمر لأبناء المنطقة ، مقدماً الشكر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وللداعمين لإنجاح هذه المسابقة ، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس، من أجل تسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع في المنطقة بالأثر الذي يمكن أن يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني، على المستويين العام والشخصي.

وأشار إلى أن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين، والذين يتميزون بالمهارة والإتقان، ويتنافس المشاركون في كل فرع من فروع المسابقة من خلال الاختبارات العملية، وعلى نمط المسابقة العالمية للمهارات وتقوم لجان التحكيم التخصصية بتقييم المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة في معايير المسابقة العالمية للمهارات .

//انتهى//

21:22ت م

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الدمام 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم ، المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق، التي تستضيفها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية لمدة يومين.وكان في استقبال سموه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ونائب محافظ التدريب التقني للتدريب رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة.وتجول سموه فور وصوله على مقار المهارات التي يشارك فيها 116 شاباً وفتاة يمثلون 22 جهة تدريبية ووحدات المنطقة التدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية، وطلاب الجهات الأخرى من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة، حيث التقى سموه بالمشاركين الذين يتنافسون على 11 مهارة منها 8 مهارات يتنافس عليها 86 شاباً وهي : تقنية السيارات، وتصميم مواقع الأنترنت، وإدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، والتوصيلات الكهربائية، والإلكترونيات، واللحام، والتبريد والتكييف، والرسم الهندسي الأوتوكاد، و3 مهارات تتنافس عليها 30 فتاة في تقنية الأزياء والتصميم الجرافيكي وتصفيف الشعر .وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات الشباب، ومتمنياً استمراريتها وتطويرها بشكل مستمر .وكرم سموه الرعاة الداعمين وشركاء النجاح بدروع تذكارية نظير مساهمتهم في إنجاح المسابقة، كما قدم الدكتور أحمد بن فهد الفهيد درعاً تذكارياً لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نظير رعايته للمسابقة ودعمه المستمر لبرامج وفعاليات المؤسسة بالمنطقة.من جانبه أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره وتقديره لسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تشريفه وحضوره ورعايته لافتتاح المسابقة، مشيراً بأهمية مشاركة القطاع الخاص في المسابقة بجانب القطاعات الحكومية.وأضاف أن هذه المسابقة التي انطلقت من المنطقة الشرقية تعد باكورة المسابقات على مستوى مناطق المملكة في مجال المهارات، مبيناً بأنه لا يخفى على الجميع مكانة المملكة العربية السعودية وقوة اقتصادها، موضحاً بأنه سيتم من خلال هذه المسابقة تعزيز جانب المهارات لدى الشباب والفتيات، حيث أنه من أهم الجوانب التي تحرص عليها الدول المتقدمة صناعياً هو المنافسة على الجودة والوقت من خلال تقديم المشاريع المهارية للشباب والشابات.وأوضح أنه تم الاختيار في المسابقة 11 مهارة من المهارات المتعددة، واستخدام معايير عالية في التجهيزات والإعداد والاختبارات والتقييم والتحكيم على غرار مسابقة المهارات العالمية، مؤكداً بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية ومن ثم تمثيل المملكة في مسابقة المهارات الخليجية، ومن ثم المشاركة في مسابقة المهارات العالمية في روسيا في أغسطس 2019م.من جانبه أعرب رئيس اللجنة الرئيسية بالمنطقة الشرقية مدير عام الإدارة محمد السلوم باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على الرعاية الكريمة للمسابقة وتشجيعه المستمر لأبناء المنطقة ، مقدماً الشكر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وللداعمين لإنجاح هذه المسابقة ، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس، من أجل تسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع في المنطقة بالأثر الذي يمكن أن يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني، على المستويين العام والشخصي.وأشار إلى أن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين، والذين يتميزون بالمهارة والإتقان، ويتنافس المشاركون في كل فرع من فروع المسابقة من خلال الاختبارات العملية، وعلى نمط المسابقة العالمية للمهارات وتقوم لجان التحكيم التخصصية بتقييم المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة في معايير المسابقة العالمية للمهارات .//انتهى//21:22ت م0294

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