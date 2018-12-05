عام / أمطار على منطقة الباحة
الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة ، إرتوت على إثرها الأرض .
كما هطلت امطار غزيرة على مركز بني عدوان سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
21:12ت م
0290
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .