السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة

الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة ، إرتوت على إثرها الأرض .كما هطلت امطار غزيرة على مركز بني عدوان سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:12ت م0290