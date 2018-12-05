السعودية اليوم / مشتل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان يوزع أكثر من 7 آلاف شتلة بن لزوار مهرجان البن السادس

جيزان27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسوزعت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان أكثر من 7 آلاف شتلة مجاناً على الزوار في مهرجان البن السادس بمحافظة الداير حيث تشارك الهيئة بمشتل يقوم عليه عدد من العمال ومشرفي جناح الهيئة بالمهرجان .واوضح المشرف على جناح هيئة وتطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان بمهرجان البن السادس المهندس بندر بن حسين الفيفي أن الهيئة حرصت على المشاركة والاستعداد مبكراً من خلال جناح الهيئة بداخل معرض البن والذي يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات.وبين ان الجناح يقدم عرضاً مرئياً للزوار عن شجرة البن من البذرة إلى الثمرة ، منوهاً أن الهيئة هي المصدر الأساس لإنتاج وزارعة وتوزيع شتلات البن في المملكة ، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في دعم مزارعي القطاع الجبلي بشتلات مجاناً لزيادة محصولهم من البن . لافتا النظر إلى ان الهيئة تطمح في نهاية المهرجان إلى الوصول لـ 10 آلاف شتلة مجانا يتم توزيعها .//انتهى//21:12ت م0289