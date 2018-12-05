السعودية اليوم / النقد العربي السعودي بالتعاون مع تعليم الباحة يقيم برنامج بعنوان "أعرف قيمتها"

الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنظمت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ، اليوم، برنامج بعنوان "أعرف قيمتها، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نوال الدرمحي، ومشرفات الإدارة.وهدف البرنامج طلاب وطالبات المدارس للتعريف بالعملة النقدية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود -حفظه الله- وسنة إصدارها والتي تتألف من سبع فئات.وبدأ الحفل بايآت من الذكر الحكيم ، ثم ألقت الدرمحي كلمه أكدت على أهمية هذه المبادرة لطلاب وطالبات التعليم لتعزيز ثقافة الوعي المالي والمعرفي بالنقد بصفة عامة والعملة المعدنية بشكل خاص و بقيمة العملة الوطنية بجميع وحداتها وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع العملة المعدنية لدى الطلاب والطالبات والتشجيع على استخدامها وتنمية ثقافة الادخار وتحقيق الهدف من البرنامج تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وتوالت فقرات الحفل من عروض متنوعة وتوزيع المطبوعات التوعوية، والهدايا على طالبات المدارس .//انتهى//20:43ت م0287