السعودية اليوم / أمانة جدة ترفع 93 ألف متر مكعب من مياه الأمطار في 371 موقعاً

جدة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسحصرت أمانة محافظة جدة 1621 موقعاً تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت اليوم ، على أنحاء متفرقة من المحافظة منها 94 موقعاً حرجاً ، كما أنهت الأمانة سحب المياه من 371 موقعا شملت 51 نقطة حرجة تم معالجتها بالكامل .وبلغت الشوارع الرئيسية التي عالجتها الفرق الميدانية 166 شارعاً ، إضافة لـ 154 شارعاً داخلياً تم تجفيفها من تجمعات المياه ، في حين تمكنت الأمانة من تحرير نفق تقاطع الأمير ماجد مع فلسطين في وقت قياسي ، وذلك بعد سحب كامل المياه التي تجمعت داخله ، فيما بلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة حتى عصر اليوم بما يزيد عن 93 ألف متر مكعب .وتتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل نقاط حرجة وشوارع رئيسية وداخلية.// انتهى //20:28ت م0285