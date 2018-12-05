شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يفتتح «ريستاتكس جدة العقاري» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، بمدينة جدة اليوم ، فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" ، الذي تنظمه وزارة الإسكان ، بمشاركة أهم صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي ، من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين وغيرها ، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بجدة .

وتجول الوزير والحضور عقب قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض ، مستمعاً إلى شرحٍ عن محتويات المعرض الذي يضم تحت سقفه أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة ، وأجنحة ضخمة لعدد من أهم وأكبر شركات التطوير العقاري والمشاريع الإسكانية من مناطق المملكة عمومآ ، ومن مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خصوصاً ، ويستمر على مدى خمسة أيام .بعد ذلك كرّم وزير الإسكان الجهات المُشاركة والراعية للمعرض .

المعرض يُصاحية تنظيم حزمة من البرامج وورش العمل بموضوعات مختلفة طيلة أيام إقامته ، بالإضافة إلى دورات تدريبية مجانية تستهدف الوسطاء العقاريين ، حيث تعقد غداً الخميس خمس ورش عمل ، الأولى تحمل عنوان "دور برنامج اتحاد الملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة" ، كذلك ورشة عمل بعنوان "فرز الوحدات العقارية والفرص الاستثمارية" ، وفي الفترة المسائية تعقد ورشة عمل بعنوان "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" ، يعقبها ورشة عمل بعنوان "آليات فحص جودة وتقسيم استدامة المباني" ، أما الورشة الخامسة فتأتي تحت عنوان "قطاع الإيجار العقاري بين الواقع والمستقبل" .

كما تشهد بقية أيام المعرض عدداً من ورش العمل التي تُعنى بمواضيع مختلفة ، مثل : "أحدث أساليب البناء والمحفزات الحكومية" التي تعقد يوم الجمعة ، وفي اليوم الذي يليه تُعقد ورشة عمل بعنوان "نظام إتمام .. بوابة التطوير العقاري" ، وورشة عمل تحمل عنوان "لقاء مع جمعيات منطقة مكة المكرمة" ، في حين يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار خلال الفترة من 10:30 صباحآ وحتى الساعه 9:30 ليلآ ما عدا يوم الجمعة ستكون الزيارة من الـ 4:30 عصرآ إلى الـ 10:30 ليلآ .