شكرا لقرائتكم تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الھيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرھا الفصلي للحالة المناخية للمملكة خلال فصل الشتاء 1440ھـ، الموافق ديسمبر ويناير وفبراير 2018- 2019م، والمتضمنة لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية.

وأشارت الھيئة في تقريرھا إلى انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الشمالية؛ لتأثرھا بالكتلة الھوائية الباردة، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى من شمال المملكة إلى جنوبھا، عادة شھر يناير الأبرد بھذا الفصل.

وفيما يخص ھطول الأمطار ذكرت أنه يتركز خلال شھري (ديسمبر، يناير) بشكل متفاوت على شرق ووسط وشمال المملكة وغربھا، فيما تنخفض ھذه المعدلات خلال شھر فبراير وحتى نھاية الفصل.

ووفقًا لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لشتاء ھذا العام، توقعت احتمالية ھطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، في حين سيكون ھطول الأمطار بناء على تلك الاحتمالات غزيرًا على شمال شرق المملكة وشرقھا وأجزاء من وسط المملكة.

وأبانت أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من المعدل في فصل الشتاء على معظم مناطق المملكة، عدا شھر ديسمبر الذي ستنخفض فيه درجات الحرارة إلى معدلات صغرى على شمال وشمال شرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأشارت الھيئة إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي، وھطول أمطار غزيرة قد تُصحب بموجات شديدة البرودة، مفيدة بأن ھذه الحالات لا تظھر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يمكن التنبؤ بھا من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبَّث في الموقع الإلكتروني للھيئة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.