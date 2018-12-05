آخر تطورات #حادث_معلمات_الأرطاوية

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جدة - خالد شويل - توفي قائد مركبة معلمات وأصيب 5 آخرون بينهم رجل، و4 نساء في حادث تصادم، اليوم الأربعاء بالأرطاوية.

وأطلق المغردون وسمًا عبر موقع تويتر باسم “حادث معلمات الأرطاوية” عبروا فيه عن خالص تعازيهم لذوي السائق والدعاء بالشفاء للمعلمات المصابات.

وقال المواطنون وطالبات المدرسة التي تعمل بها المعلمات إن هذه الحوادث سوف تتكرر بسبب اغتراب المعلمات عن مقر إقامتهن وعملهن في مناطق بعيدة ما يجبرهن على قطع المسافات الطويلة يوميًا.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة : تتقدم أسرة التعليم بمحافظة المجمعة بخالص العزاء والمواساة لذوي سائق المعلمات عبيد البديري الذي وافته المنية اليوم إثر الحادث الأليم تغمده الله بواسع رحمته.

وكانت عمليات الدفاع المدني بمركز الأرطاوية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم قبل كوبري السحيمي باتجاه حفر الباطن.

وعلى الفور تم تحريك الفرق لموقع الحادث، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارتين الأولى شيفروليه، نقل 4 معلمات، والثانية فورد.

ونتج عن الحادث إصابة المعلمات الأربع، وسائق السيارة الثانية، بإصابات مختلفة تم على أثرها نقل المعلمات لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الأرطاوية العام، وكذلك سائق السيارة الثانية.

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