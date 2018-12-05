شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تحتجز معلمات قرى الليث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي مكة المكرمة

احتاج معلمات قرى دثن وغميقة وبني يزيد وربوع العين وحقال في محافظة الليث اليوم (الأربعاء) إلى الانتظار لأكثر من ساعتين لعبور لمواصلة رحلة العودة إلى منازلهن، بعد أن قطعت السيول طريق العودة أمام المركبات التي تنقلهن.

وأشتكى عدد من معلمات تلك المدارس من المخطر التي تواجههن أثناء عبورهن للأودية في طريق الذهاب والعودة من المدارس بعد أن اضطر الكثير من السائقين الانتظار والبعض قام بتحويل وجهته الى مسافات أخرى للهروب من السيول وحفاضا على ارواح المعلمات.

وأشار عدد من سائقي مركبات نقل المعلمات في ربوع العين وبني يزيد وحقال ودثن وغميقة وجدم إلى تعرضهم لخطر السيول اليوم (الأربعاء) مما دفع بهم للتوجه الى طرق لا تقل خطورة عن سابقتها ولكنها قللت الخطر .