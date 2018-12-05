شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يوجه بمباشرة أضرار الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة الأمير سعود بن خالد الفيصل، على ضرورة جاهزية الجهات المعنية بمعالجة المواقع المتضـررة من الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وإيجاد الحلول العاجلة للمواقع التي يجري فيها استكمال مشاريع تصريف مياه الأمطار وتضـررت من ھطول الأمطار وما لحقھا من تجمعات للمیاه، كما وجه بإيجاد مقر دائم للجنة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة بالنيابة اجتماع الجهات المعنية بمعالجة المواقع المتضررة من الحالة المطرية بالمنطقة، حيث قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة عرضا مرئيا عن الجهود المبذولة من الدفاع المدني لمعالجة مخاطر الأمطار والسيول ومهام الجهات ذات العلاقة، كما شاهد عرضا مرئيا لأمانة منطقة المدينة المنورة قدمه أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري تناول خطة الأمانة لتصريف مياه الأمطار, في حين استعرض مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة جهود الوزارة في مباشرة الطرق المتضررة بالحالة المطرية.

وثمن الأمير سعود بن خالد الفيصل جهود الفرق التطوعية التي تعمل بجانب رجال الدفاع المدني لإنقاذ المحتجزين من السيول, مضيفاً أن ما قاموا به من عطاءات وتسخير للقدرات يعبر عن وعيهم بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

واختُتِم الاجتماع بطرح عدد من التوصيات التي من شأنها تحديد الإمكانيات المتوفرة للجهات في مباشرة الحالات الطارئة, ووضع الخطوات الاحترازية لمواجهة تلك الحالات خلال موسم الأمطار.