شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يفتتح معرض «ريستاتكس جدة العقاري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بمدينة جدة اليوم، فعاليات معرض «ريستاتكس جدة العقاري»، الذي تنظمه وزارة الإسكان، بمشاركة أهم صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي، من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين وغيرها، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بجدة.

وتجول والحضور عقب قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، مستمعاً إلى شرحٍ عن محتويات المعرض الذي يضم تحت سقفه أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وأجنحة ضخمة لعدد من أهم وأكبر شركات التطوير العقاري والمشاريع الإسكانية من مناطق المملكة عمومآ، ومن مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خصوصاً، ويستمر على مدى خمسة أيام.

بعد ذلك كرّم وزير الإسكان الجهات المُشاركة والراعية للمعرض.

يُذكر أن المعرض يُصاحية تنظيم حزمة من البرامج وورش العمل بموضوعات مختلفة طيلة أيام إقامته، بالإضافة إلى دورات تدريبية مجانية تستهدف الوسطاء العقاريين، حيث تعقد غداً الخميس خمس ورش عمل، الأولى تحمل عنوان «دور برنامج اتحاد الملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة»، كذلك ورشة عمل بعنوان «فرز الوحدات العقارية والفرص الاستثمارية»، وفي الفترة المسائية تعقد ورشة عمل بعنوان «برنامج رسوم الأراضي البيضاء»، يعقبها ورشة عمل بعنوان «آليات فحص جودة وتقسيم استدامة المباني»، أما الورشة الخامسة فتأتي تحت عنوان «قطاع الإيجار العقاري بين الواقع والمستقبل».

كما تشهد بقية أيام المعرض عدداً من ورش العمل التي تُعنى بمواضيع مختلفة، مثل: «أحدث أساليب البناء والمحفزات الحكومية» التي تعقد يوم الجمعة، وفي اليوم الذي يليه تُعقد ورشة عمل بعنوان «نظام إتمام.. بوابة التطوير العقاري»، وورشة عمل تحمل عنوان «لقاء مع جمعيات منطقة مكة المكرمة»، في حين يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار خلال الفترة من 10:30 صباحآ وحتى الساعه 9:30 ليلآ ما عدا يوم الجمعة ستكون الزيارة من الـ 4:30 عصرآ إلى الـ 10:30 ليلآ.