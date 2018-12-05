عبدالعزيز بن سعود يستعرض اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة مع وزير داخلية الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض اليوم.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.

كما جرى استعراض آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة السعودية الإماراتية الأمنية المشتركة.

حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الإماراتي سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.

وكان الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان وصل الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.