أمير مكة يضع حجر الأساس لمطار القنفذة ويؤكد: ارفع رأسك أنت سعودي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، حجر أساس مطار القنفذة بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، وأمين جدة صالح التركي، ورئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالحكيم التميمي، وعدد من المسؤولين وأهالي وأعيان المحافظة.

وأكد الأمير "الفيصل" أن المملكة نجحت باعتمادها على الله ثم على قيمها ومبادئها الإسلامية، وليس على القوة العسكرية أو الخداع السياسي. منوهاً بالدور الذي أصبحت تضطلع به المملكة مستدلاً بعضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قدم أمير مكة شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي محافظة القنفذة وأبناء المنطقة للقيادة الرشيدة على ما تحظى به منطقة مكة من رعاية واهتمام، كما زف التهنئة لأهالي محافظة القنفذة بما وصلت إليه المحافظة من تنمية يضاف لها وضع حجر الأساس للمطار، مضيفاً: "أقول لكم ما قلته سابقاً لكل سعودي ارفع رأسك أنت سعودي".

وأبان أمير منطقة مكة المكرمة أن فكرة مطار القنفذة بدأت منذ أكثر من 10 أعوام، وتم لأجل تحقيقها دراسة قرابة 14 موقعاً حتى وقع الاختيار على الموقع الحالي شمال القنفذة، مضيفاً أن مساحة المشروع تقدر بنحو 24 مليون م2 وسيستفيد من المطار الذي سيتم إنجازه خلال عامين قرابة نصف مليون مسافر من أهالي المحافظات الواقعة على الشريط الساحلي.

وعلى هامش الحفل، تداخل عدد من أبناء المحافظة والإعلاميين، حيث اقترح أحد أبناء القنفذة أن يحمل المطار اسم الأمير خالد الفيصل فرد بقوله: "منذ بداية عملي في رعاية الشباب مروراً بإمارة عسير وإمارة مكة ووزارة التعليم ثم إمارة مكة أرفض أن يحمل أي مشروع أو منشأة اسمي وأنا على رأس العمل، وخدمة المواطن هي واجب علي".

وأكد "الفيصل" أنه حريص على الاستماع لمطالب أهالي المحافظات والالتقاء بهم بشكل مباشر والوقوف على سير عجلة التنمية بنفسه يرافقه مديرو الأجهزة الحكومية في المنطقة.

وعن أبرز مشاريع التنمية في المنطقة أوضح أن هناك العديد من المشاريع من بينها الطائف الجديد الذي يجري تنفيذه حالياً، ومشروع الفيصلية وكذلك مشاريع لمكة والمشاعر المقدسة تم الرفع بها للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وسيتم البدء فيها حال الموافقة عليها، منوهاً إلى أن من بين المشاريع الكبرى المنجزة قطار الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي أن مشروع مطار القنفذة، يأتي ضمن مشروع "النموذج الموحّد للمطارات"؛ تماشياً مع رؤية الهيئة في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، مشيراً إلى أن مشروع مطار القنفذة يعكس حرص حُكومتنا الرشيدة على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين في مناطق المملكة كافة، ويجسّد بكل وضوح مواكبة الحُكومة الرشيدة للنمو السكّاني في المملكة، واهتمامها الكبير بقطاع الطيران المدني ومنظومة المطارات في جميع المناطق.

وأضاف "التميمي" أن مشروع مطار القنفذة يأتي كرابع مطار في منطقة مكة المكرمة، وبإنجازه سيصبح عدد مطارات المملكة (28) مطاراً، وسيتم تنفيذه وفق نموذج المطارات الموحد (أ) والذي يستوعب نصف مليون مسافر سنوياً، وسيشيد المطار على مساحة تقدر بنحو (24) مليون متر مربع، وسيضم صالة للركاب بمساحة تزيد على (20,340) متر مربع، ترتبط بجسرين متحركين لنقل الركاب من وإلى الطائرات عبر بوابتين للسفر، وسيكون بمقدور المطار مناولة (5) رحلات في الساعة، كما سيضم صالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات، علاوة على مواقع للخدمات التجارية والاستثمارية المختلفة.

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