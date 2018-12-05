المشاورات اليمنية تنطلق في ستوكهولم غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - "غريفيث" أعلن أنها ستحاول إيجاد حل للأزمة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مساء اليوم (الأربعاء) بدء جولة المشاورات بين وفدَيْ الحكومة اليمنية والحوثيين؛ وذلك لإيجاد حل للأزمة اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم غدًا.

وكان وفد الحكومة اليمنية قد وصل اليومإلى السويد، فيما وصل وفد المتمردين الحوثيين أمس بواسطة طائرة كويتية، أقلتهم من مطار صنعاء بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي.