مخاوف من اجتياح عسكري.. 250 آلية حربية روسية على حدود أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - القيادة في كييف تخشى أن يكون تمهيدًا لغزو شامل

صرح قائد القوات المسلحة الأوكرانية فيكتور موجينكو بأن روسيا زادت عدد آلياتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانياإلى 250؛ لتمثل أكبر تهديد عسكري لبلاده منذ عام 2014 الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم.

ووفقًا لرويترز، فقد أشار الجنرال موجينكوإلى صور، التقطتها الأقمار الصناعية، قال إنها توضح وجود دبابات روسية من طراز "تي 62 إم" متمركزة على بُعد 18 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية. مبينًا أن العدد زاد من 93 آلية إلى 250 خلال أسبوعين، بدءًا من منتصف سبتمبر حتى الأول من أكتوبر الماضيَيْن.

وبحسب موجينكو، يمثل هذا دليلاً على تعزيز منسَّق للقوات الروسية قبل 25 نوفمبر عندما أطلقت روسيا النار على 3 سفن أوكرانية، واحتجزتها في مضيق كيرتش، في إجراءتخشى القيادة في كييف أن يكون تمهيدًا لغزو شامل.