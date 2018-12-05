الفضلي يدشن شهادة "سعودي جاب" لرفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ المشروع و350 فرصة عمل لحديثي التخرج

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، شهادة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة "سعودي جاب"، لرفع كفاءة القطاع الزراعي، بالتركيز على الأساليب العلمية في الإنتاج والتسويق، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

يأتي هذا تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة، الذي يصادف الخامس من ديسمبر الحالي، وذلك بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، ومحافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وعدد من قيادات الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وقال الوزير الفضلي: إن هذا المشروع الكبير سيعود بالنفع والفائدة علينا جميعًا، مشيرًا إلى أنه بدءاً من اليوم سنحصل على منتج آمن ومطابق للمواصفات القياسية في المملكة، وموثوق للمستهلك. وعن تطبيق المشروع أوضح أنه سيكون إلزامياً في البداية على المزارع الكبيرة، ومن ثم على المتوسطة والصغيرة، متوقعًا أن يكون هناك إقبال كبير من أصحاب المزارع للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.

من جهته أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن تدشين شهادة "سعودي جاب" يأتي انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030"، وضمن مبادرات الوزارة لتطوير الممارسات الزراعية في برنامج التحول الوطني 2020، للاستفادة المثلى من الموارد الحيوية، مشيرًا إلى رصد 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ وتطبيق المشروع بالشراكة مع جامعة الملك فيصل، وسيوفر المشروع مبدئياً 350 فرصة عمل لحديثي التخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.

وأضاف العيادة أن تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة، سيتم وفق خطة زمنية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 1/ 2019م؛ حيث نطمح لتغطية 50 % من المساحات المزروعة في السنة الأولى من التطبيق، موضحاً أن الوزارة تعوّل كثيراً على الإسراع في تطبيق المشروع من خلال مساهمة مراكز البيع الكبرى في المملكة بمبادرة تطوعية تسلمتها الوزارة ضمن تسويق المنتجات الحاصلة على شهادة "سعودي جاب"، مبيناً أن الوزارة ستطلق موقعاً إلكترونياً لتسهيل التقديم والحصول على الشهادة.

بدوره أفاد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج النباتي بالوزارة، الدكتور سليمان الخطيب؛ بأن إطلاق المشروع يعود لعدة أسباب، أبرزها الحرص على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحديث وتطوير الزراعة في البلاد واستدامتها، والتحقق من سلامة وجودة المنتجات الزراعية المحلية وأثرها على صحة المستهلكين، مؤكداً أن الشهادة ستشجع المزارعين على تسويق وتصدير منتجاتهم الزراعية؛ حيث يوفر المشروع برامج إدارية متكاملة، وطرقاً علمية يتم تطبيقها في المزارع بهدف خفض تكاليف الإنتاج، والقضاء على الأمراض ذات الطابع الوبائي والآفات.

وبين الدكتور الخطيب أن الحصول على شهادة "سعودي جاب" يشمل فوائد عديدة أهمها: تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة من الملوثات وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين من زيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، وتأهيل وتدريب المزارعين والفنيين على أساسيات المشروع.

وأكد الخطيب أن الحصول على الشهادة سيسهم بشكل كبير في زيادة النوعية والكمية والقدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، والحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل، وتطوير التشريعات العامة الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية، وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن، كما يوفر نظام S.G.A.P خاصيّة التتبع للمنتج من وحدة الإنتاج المسجلة في النظام حتى لحظة وصوله إلى المستهلك، وإمكانية استدعاء وسحب المنتج بأي لحظة في حال حدوث خطر على المنتج.