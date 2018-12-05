بالفيديو.. هل فشلت إدارة النصر في إدارة ملف الاحتجاج؟

محمد بن مسعود - الدمام - متحدث اتحاد القدم يصرّح بعكس ما جاء في بيان الانضباط!

أثار قرار رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم للاحتجاج الذي تقدمت به إدارة النصر ضد مشاركة اللاعب علي النمر في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ11 من الدوري السعودي؛ غضباً عارماً لدى أنصار العالمي، وتهكماً من قبل المنافسين.

غضب النصراويين جاء بسبب التضارب بين ما جاء في البيان بأن الاحتجاج تم رفضه شكلاً بسبب انقضاء المدة القانونية وحديث محمد الشيخ المتحدث باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي قال فيه: فضائي أن النصر قدم احتجاجه بعد ساعتين فقط من انتهاء المباراة.

جماهير النصر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طالبت إدارة ناديها بتوضيح موعد تقديم الاحتجاج بالساعة؛ لتثبت مدى صحة بيان لجنة الانضباط من عدمها.

الجدير بالذكر أن فترة تقديم الاحتجاج تكون عقب انتهاء المبارة وحتى 48 ساعة، لكن بنتيجة قرار الانضباط يكون النصر قد فشل في استغلال فرصة كانت كفيلة بالحفاظ على مسيرته في البطولة بالتساوي مع منافسه الهلال.

وكانت لجنة الانضباط قد رفضت احتجاج النصر، إلا أنها منحت الإدارة فرصة للاستئناف على القرار أمام لجنة الاستئناف.

وبات من المتوقع أن تكون مباراة الديربي القادمة بين صاحبَي المركزين الأول والثاني، الهلال والنصر، مساء السبت المقبل، ملتهبة بسبب تلك الأحداث الأخيرة.