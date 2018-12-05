مدير "تعليم الأفلاج": الانضباط يُغرس والبرامج المتنوعة تحفز الطلاب

محمد بن مسعود - الدمام - مخاطباً قادة المدارس للحد من الغياب في الأسبوع الأخير

أكد مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة في كلمة وجهها لقادة مدارس المحافظة اليوم، أهمية تعزيز قيمة الانضباط وغرسها في نفوس النشء، وذلك من خلال تنفيذ البرامج المتنوعة والإجراءات المحفزة التي ستستقطب الطلاب في الحضور بالأسبوع الأخير.

وأضاف "آل مغيرة" أن الانضباط قيمة تُغرس في نفوس الناشئة ولا يمكن غرسها إلا بالالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لحضور الطلاب وغيابهم، مبيناً أن هؤلاء الطلاب هم من سيقود الجيل القادم، وبالتالي الطالب الذي تقل عنده نسبة الانضباط أو قيمة الانضباط لا يهتم فيها ولا يلقي لها بالاً، وليست من ضمن سلوكياته معناه الجيل القادم سيكون لديه خلل في منظومة القيم ولعل من ضمنها قيمة الانضباط والالتزام والانتظام.

وتابع: الجيل القادم في حاجة إلى وقفة صادقة منكم فقادة المدارس لهم الأثر الكبير في إحداث التغيرات الإيجابية داخل المدارس والتركيز على هذه القيمة، مشيراً إلى أنهم مسؤولون عن هذا الجيل والمفترض أن نُكسب هذا الجيل من القيم اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه في الحياة المستقبلية ولا يمكن أن يتم له ذلك إلا من خلال أن نقوم كلنا بالأدوار المطلوبة منا في هذا الجانب.

وأشار إلى أن قيمة الانضباط والالتزام والانتظام هي من القيم التي نصت عليها الرؤية صراحة ومن القيم الضمنية التي أكدت عليها رؤية المملكة 3020 فيفترض أن نعي هذا الجانب، وأن نحاول أن نوجد من البرامج في الأسبوع الأخير ما يضمن حضور الطلاب، وأن نتنافس بيننا في المدارس باستقطاب كل الطلاب، وأعلم أن الزملاء قادة المدارس لديهم من الإجراءات الكافية التي سوف تدفع إلى تقديم عمل جيد في الأسبوع الأخير "الأسبوع الحي".

وأكد، في ختام كلمته، أهمية الانضباط والإشراف التربوي بالإدارة نظم زيارات المشرفين في هذا الجانب، ومدير التعليم والمساعدون سينزلون للميدان ويتأكدون من فاعلية المدارس في هذا الجانب، كذلك أنتم قادة المدارس سيكون لديكم من الإجراءات المتعددة والمحفزة التي ستستقطب الطلاب في الحضور في الأسبوع الأخير، وبإذن الله سنرى تفاعلكم فيه، وعلى يقين تام بأن نسب الحضور ستكون مشجعة جداً.