وفاة رجل أمن بعين قحطان في حادث أثناء مهمة رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - انقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه

توفي ظهر اليوم أحد منسوبي شرطة عين قحطان بعد تعرض دوريته الأمنية لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، بعد أن كان في مهمة رسمية من محافظة يدمه بمنطقة نجران إلى تثليث بمنطقة عسير.

وأكدت المصادر وفاة العريف "محمد حسين آل شنان القحطاني" إثر تعرض دوريته الرسمية لحادث مروري أثناء أدائه مهمة رسمية لخدمة دينه ووطنه، حيث انقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، لينقل بعدها إلى مستشفى تثليث العام لإكمال الإجراءات المناسبة.

وأدى جموع المصلين وعدد من المسؤولين في منطقة عسير مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف القحطاني.