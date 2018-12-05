- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع وفاة رجل أمن بعين قحطان في حادث أثناء مهمة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توفي ظهر اليوم أحد منسوبي شرطة عين قحطان بعد تعرض دوريته الأمنية لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، بعد أن كان في مهمة رسمية من محافظة يدمه بمنطقة نجران إلى تثليث بمنطقة عسير.
وأكدت المصادر وفاة العريف "محمد حسين آل شنان القحطاني" إثر تعرض دوريته الرسمية لحادث مروري أثناء أدائه مهمة رسمية لخدمة دينه ووطنه، حيث انقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، لينقل بعدها إلى مستشفى تثليث العام لإكمال الإجراءات المناسبة.
وأدى جموع المصلين وعدد من المسؤولين في منطقة عسير مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف القحطاني.
وفاة رجل أمن بعين قحطان في حادث أثناء مهمة رسميةسعود الدعجاني الخليج 365 2018-12-05
توفي ظهر اليوم أحد منسوبي شرطة عين قحطان بعد تعرض دوريته الأمنية لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، بعد أن كان في مهمة رسمية من محافظة يدمه بمنطقة نجران إلى تثليث بمنطقة عسير.
وأكدت المصادر وفاة العريف "محمد حسين آل شنان القحطاني" إثر تعرض دوريته الرسمية لحادث مروري أثناء أدائه مهمة رسمية لخدمة دينه ووطنه، حيث انقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، لينقل بعدها إلى مستشفى تثليث العام لإكمال الإجراءات المناسبة.
وأدى جموع المصلين وعدد من المسؤولين في منطقة عسير مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف القحطاني.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
07:54 PM
انقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه
توفي ظهر اليوم أحد منسوبي شرطة عين قحطان بعد تعرض دوريته الأمنية لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، بعد أن كان في مهمة رسمية من محافظة يدمه بمنطقة نجران إلى تثليث بمنطقة عسير.
وأكدت المصادر وفاة العريف "محمد حسين آل شنان القحطاني" إثر تعرض دوريته الرسمية لحادث مروري أثناء أدائه مهمة رسمية لخدمة دينه ووطنه، حيث انقلبت دوريته على الطريق الرابط بين عين قحطان والأمواه، لينقل بعدها إلى مستشفى تثليث العام لإكمال الإجراءات المناسبة.
وأدى جموع المصلين وعدد من المسؤولين في منطقة عسير مغرب اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب العريف القحطاني.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وفاة رجل أمن بعين قحطان في حادث أثناء مهمة رسمية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل أمن بعين قحطان في حادث أثناء مهمة رسمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .