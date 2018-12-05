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عندما وقعت إدارة النصر في شهر أغسطس الماضيK مع النجم النيجيري أحمد موسى لمدة أربعة مواسم؛ في صفقة بلغت: "40 مليون يورو" كانت أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية، لترتفع معها آمال وتطلعات جماهير الأصفر في الموسم الجديد.
لكن منذ قدوم أحمد موسى للنصر ولعبه مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 10 مباريات وغيابه في واحدة؛ سجل فقط خمسة أهداف محتلًّا المركز الثامن في صدارة الهدافين.
وأحمد موسى الذي ذاع صيته في مونديال روسيا 2018؛ بات أول لاعب نيجيري يسجل في بطولتين لكأس العالم، وحلَّ ثالث هدافي إفريقيا في كأس العالم بأربعة أهداف، بينها الهدف التاريخي لمنتخب نيجيريا في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، الذي جاء ضمن أجمل 10 أهداف في المونديال، كما اختير موسى ضمن أفضل 10 مهاجمين في كأس العالم، ورجل مباراة نيجيريا وآيسلندا.
وما تزال جماهير النصر ترى أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق في قادم المنافسات، وتأمل أن تكون البداية الحقيقية أمام الغريم التقليدي الهلال السبت المقبل، فهل يكون عند حسن ظنها؟
بالفيديو.. أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم السعودية: هل يعيد "موسى" بريق الأصفر أم سيختفي؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
عندما وقعت إدارة النصر في شهر أغسطس الماضيK مع النجم النيجيري أحمد موسى لمدة أربعة مواسم؛ في صفقة بلغت: "40 مليون يورو" كانت أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية، لترتفع معها آمال وتطلعات جماهير الأصفر في الموسم الجديد.
لكن منذ قدوم أحمد موسى للنصر ولعبه مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 10 مباريات وغيابه في واحدة؛ سجل فقط خمسة أهداف محتلًّا المركز الثامن في صدارة الهدافين.
وأحمد موسى الذي ذاع صيته في مونديال روسيا 2018؛ بات أول لاعب نيجيري يسجل في بطولتين لكأس العالم، وحلَّ ثالث هدافي إفريقيا في كأس العالم بأربعة أهداف، بينها الهدف التاريخي لمنتخب نيجيريا في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، الذي جاء ضمن أجمل 10 أهداف في المونديال، كما اختير موسى ضمن أفضل 10 مهاجمين في كأس العالم، ورجل مباراة نيجيريا وآيسلندا.
وما تزال جماهير النصر ترى أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق في قادم المنافسات، وتأمل أن تكون البداية الحقيقية أمام الغريم التقليدي الهلال السبت المقبل، فهل يكون عند حسن ظنها؟
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
08:02 PM
جماهير النصر تأمل أن تكون البداية الحقيقية في المنافسات القادمة
عندما وقعت إدارة النصر في شهر أغسطس الماضيK مع النجم النيجيري أحمد موسى لمدة أربعة مواسم؛ في صفقة بلغت: "40 مليون يورو" كانت أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية، لترتفع معها آمال وتطلعات جماهير الأصفر في الموسم الجديد.
لكن منذ قدوم أحمد موسى للنصر ولعبه مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 10 مباريات وغيابه في واحدة؛ سجل فقط خمسة أهداف محتلًّا المركز الثامن في صدارة الهدافين.
وأحمد موسى الذي ذاع صيته في مونديال روسيا 2018؛ بات أول لاعب نيجيري يسجل في بطولتين لكأس العالم، وحلَّ ثالث هدافي إفريقيا في كأس العالم بأربعة أهداف، بينها الهدف التاريخي لمنتخب نيجيريا في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، الذي جاء ضمن أجمل 10 أهداف في المونديال، كما اختير موسى ضمن أفضل 10 مهاجمين في كأس العالم، ورجل مباراة نيجيريا وآيسلندا.
وما تزال جماهير النصر ترى أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق في قادم المنافسات، وتأمل أن تكون البداية الحقيقية أمام الغريم التقليدي الهلال السبت المقبل، فهل يكون عند حسن ظنها؟
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المصدر : الخليج 365
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