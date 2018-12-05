السعودية اليوم / تدشين الحساب الرسمي لوكالة وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي

عام / تدشين الحساب الرسمي لوكالة وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي

الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس

دشنت وكالة وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي حسابها الرسمي على تويتر "

وأوضح وكيل الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد بن ناصر المحرج ، أن التواصل مع المستفيدين والمهتمين في المجالات التي تقدمها الوكالة يأتي من الأولويات التي نسعى لتقديمها ومتابعتها بشكل مستمر، لما تحققه من مصلحة عامة في تطوير وتحسين جودة العمل، إضافة إلى مساهمتها في اختصار الوقت والجهد للحصول على الخدمة التي يرغبونها، من خلال المحتوى الذي نحرص أن يواكب الطموحات، والدعم المستمر الذي يجده التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

// انتهى //

19:56ت م

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الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشنت وكالة وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي حسابها الرسمي على تويتر " [email protected] " بهدف التواصل وتلقي الاستفسارات .وأوضح وكيل الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد بن ناصر المحرج ، أن التواصل مع المستفيدين والمهتمين في المجالات التي تقدمها الوكالة يأتي من الأولويات التي نسعى لتقديمها ومتابعتها بشكل مستمر، لما تحققه من مصلحة عامة في تطوير وتحسين جودة العمل، إضافة إلى مساهمتها في اختصار الوقت والجهد للحصول على الخدمة التي يرغبونها، من خلال المحتوى الذي نحرص أن يواكب الطموحات، والدعم المستمر الذي يجده التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //19:56ت م0281

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