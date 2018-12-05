السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعلن تنفيذ برنامجين في ليبيا السعودية اليوم 2019

عام / الأمم المتحدة تعلن تنفيذ برنامجين في ليبيا عام 2019
طرابلس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس
التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالسلام كاجمان اليوم, نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا دوفالي ريبيريو.
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الليبية أن ماريا أكدت استعدادها للعمل في المجال الإنساني بما يستجيب للحاجات العاجلة والمهمة للجنوب الليبي, إلى جانب وضع حلول جذرية لمسألة الهجرة والتسلل إلى أطراف ليبيا، موضحة أن هناك برنامجين سيبدأ تنفيذهما مع بداية 2019 ، وهما برنامج الشراكة الإستراتيجية مع ليبيا، وخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا عامة، مركزة بالخصوص على الجنوب الليبي.
وجرى خلال اللقاء بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الليبية، الاتفاق على التنسيق والتكامل بين مكتب النائب وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تكوين فريق عمل مشترك بتكليف مستشاري النائب، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص الهجرة مع وزارات الداخلية والخارجية والشركاء الدوليين برعاية مكتب النائب.
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