السعودية اليوم / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي مستشار الأمن القومي الياباني

إسلام آباد 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم, مستشار رئيس الوزراء الياباني للأمن القومي كينتارو سينورا الذي يزور إسلا آباد حاليًا.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعاون الأمني الثنائي بين باكستان واليابان، والوضع الأمني الإقليمي.من جانبه أكد المسؤول الياباني دعم بلاده للجهود التي تبذلها باكستان لتحقيق السلام في أفغانستان عبر التسوية السياسية.// انتهى //19:36ت م0276