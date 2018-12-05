السعودية اليوم / باكستان تؤكد استعدادها في انضمام الهند إلى مشروع الممر الاقتصادي

عام / باكستان تؤكد استعدادها في انضمام الهند إلى مشروع الممر الاقتصادي
إسلام آباد 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس
قال وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن بلاده لا تعارض انضمام الهند إلى مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين.
وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في إسلام آباد أن الهند إذا كانت ترغب في الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي فإن باكستان سترحب بذلك.
وبيّن أن مشروع الممر الاقتصادي ليس ضد أي بلد، بل إنه مشروع واعد سيخدم جميع دول المنطقة.
كما عرض وزير سكك الحديد الباكستاني استعداد بلاده على توفير مزايا خاصة لروسيا في حال رغبتها الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي، موضحًا أن باكستان على استعداد لتوصيل شبكة السكك الحديدية إلى روسيا عبر أفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى لتتمكن روسيا من الوصول إلى ميناء "جوادر" الباكستاني المطل على البحر العربي.
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19:27ت م
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