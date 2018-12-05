السعودية اليوم / كشف مخبأ جديد للسلاح على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار جنوب الجزائر

عام / كشف مخبأ جديد للسلاح على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار جنوب الجزائر

الجزائر 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس

كشفت الجيش الجزائري اليوم، مخبأ للسلاح بمناطق زاواتين الحدودية التابعة لباجي مختار جنوب البلاد.

واشتمل المخبأ على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمتر و 120 كيلوغرام من مادة مستخدمة في صنع المتفجرات ، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

// انتهى //

19:23ت م

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الجزائر 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسكشفت الجيش الجزائري اليوم، مخبأ للسلاح بمناطق زاواتين الحدودية التابعة لباجي مختار جنوب البلاد.واشتمل المخبأ على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمتر و 120 كيلوغرام من مادة مستخدمة في صنع المتفجرات ، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.// انتهى //19:23ت م0274

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