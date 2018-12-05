السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع برنامج التوطين بالمنطقة

الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم اليوم, اجتماع أعضاء برنامج التوطين بالمنطقة يتقدمهم معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.واستعرض معاليه خلال الاجتماع برامج وخطط الجهات المشاركة في البرنامج منها عرض عن الخطة الإعلامية لبرنامج توطين قدمها فرع وزارة والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وعرض عن خطط التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والأنشطة المستهدفة قدمتها الغرفة التجارية بالرياض.كما قدم أمين عام برنامج التوطين بالنيابة في إمارة منطقة الرياض المهندس محمد بن عبدالعزيز العمار, عرض موجز عن الأنشطة والوظائف المقترحة التي أعدتها أمانة برنامج التوطين ودواعي اختيارها, بالإضافة إلى جهود وخطط ومبادرات التوطين في عدد من المهن والتخصصات.ونوقش خلال الاجتماع الاعتبارات والمعايير التي تم على أساسها استهداف أنشطة وقطاعات اقتصادية بالتوطين.وأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض على المتابعة والاهتمام البالغ من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الجنة الإشرافية العليا ببرنامج التوطين في المنطقة وسبل تعزيزه العام والمستمر وبحث تطوير مفهومه الاقتصادي والاجتماعي وعوائده المستقبلية على الفرد والمجتمع والمنطقة.وشدد الدكتور السديري على ضرورة التكاتف والتنسيق المباشر لتحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج.// انتهى //19:21ت م0273