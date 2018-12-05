السعودية اليوم / إنقاذ 11 مهاجرًا سري في بحر مستغانم شمال غربي الجزائر وإحباط رحلتين أخريين

عام / إنقاذ 11 مهاجرًا سري في بحر مستغانم شمال غربي الجزائر وإحباط رحلتين أخريين
تونس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واس
أنقذ خفر السواحل الجزائرية 11 شخصًا تعطل مركبهم الليلة الماضية في عرض البحر على بعد 15 ميلًا شرق مدينة مستغانم شمال غربي الجزائر.
وكان المهاجرون في طريقهم إلى أوروبا عندما تعطل مركبهم وكادوا يغرقون وفق تأكيدات حرس السواحل بالمنطقة.
إلى ذلك، أحبطت دوريات أخرى عملتي هجرة مماثلة حاول 34 شخصًا القيام بها نحو إسبانيا انطلاقًا من شواطئ مدينة وهران القريبة على متن قاربين مطاطيين.
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18:56ت م
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