السعودية | زامل المصارير ” للمرتبة الـ 12 ” بإمارة الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زامل المصارير ” للمرتبة الـ 12 ” بإمارة الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:50 مساءً, 5 ديسمبر 2018 م المناطق- أشرف العصيمي يتلقى الأستاذ زامل بن مناحي المصارير “رئيس الاخوياء بإمارة منطقة الرياض” التهاني والتبريكات بمناسبة الترقية الي المرتبة الثانية عشرة. “المناطق ” تقدم التهنئة للأستاذ زامل وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. منطقة المرفقات

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