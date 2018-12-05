شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد ينوه بالمسابقات التي تنمي مهارات الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الفهيد : استخدام معايير عالية في الإعداد والاختبارات والتقييم والتحكيم

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء ، المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق بمدينة الدمام بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ، وكان في استقبال سموه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، ومدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني ، ونائب محافظ التدريب التقني للتدريب رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة الدكتور راشد بن محمد الزهراني ، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة.

وتجول سموه على مقار المهارات التي شارك فيها 116 شاباً وفتاة يمثلون 22 جهة تدريبية وحدات المنطقة التدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية ، وطلاب الجهات الأخرى من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة،

كما ألتقى سموه بالمشاركين الذين يتنافسون على 11 مهارة منها 8 مهارات يتنافس عليها 86 شاباً وهي: تقنية السيارات ، تصميم مواقع الانترنت ، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات ، التوصيلات الكهربائية ، الإلكترونيات ، اللحام ، التبريد والتكييف ، الرسم الهندسي الأوتوكاد، و 3 مهارات تتنافس عليها 30 فتاة في تقنية الأزياء والتصميم الجرافيكي و تصفيف الشعر.

وفي ختام الجولة أشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وأكد على أهمية مثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات الشباب ، متمنياً استمراريتها وتطويرها بشكل مستمر، كما كرم سموه الرعاة وشركاء النجاح بدروع تذكارية نظير مساهمتهم في إنجاح المسابقة وهم الراعي الرئيس صندوق المتدربين الرئيسي وتسلم الدرع نائب محافظ المؤسسة للتدريب رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين الدكتور راشد بن محمد الزهراني، والراعي الماسي مجموعة الزامل القابضة وتسلم الدرع مدير العلاقات العامة والشئون التجارية بالمجموعة الأستاذ مساعد بن زامل الزامل، كما قدم محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد درعاً تذكارية لسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نظير رعايته للمسابقة ودعمه المستمر لبرامج وفعاليات المؤسسة بالمنطقة.

من جانبه أعرب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد عن شكره وتقديره لسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تشريفه وحضوره ورعايته لافتتاح المسابقة ، كما أشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في المسابقة بجانب القطاعات الحكومية.

وأضاف الفهيد بأن هذه المسابقة التي انطلقت من المنطقة الشرقية تعتبر باكورة المسابقات على مستوى مناطق المملكة في مجال المهارات ، و أضاف بأنه لا يخفى على الجميع مكانة المملكة وقوة اقتصادها ، وسيتم من خلال هذه المسابقة تعزيز جانب المهارات لدى الشباب والفتيات ، حيث من أهم الجوانب التي تحرص عليها الدول المتقدمة صناعياً المنافسة على الجودة والوقت من خلال تقديم المشاريع المهارية، وفي هذه المسابقة تم اختيار 11 مهارة من المهارات المتعددة ، وتم استخدام معايير عالية في التجهيزات والإعداد والاختبارات والتقييم والتحكيم على غرار مسابقة المهارات العالمية .

وأكد الفهيد بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية ومن ثم تمثيل المملكة في مسابقة المهارات الخليجية ، ومن ثم المشاركة في مسابقة المهارات العالمة في روسيا في أغسطس 2019م.