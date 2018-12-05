شكرا لقرائتكم صور.. وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، جلسة مباحثات رسمية ، مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض اليوم.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.كما جرى استعراض آخر ماتم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة السعودية الإماراتية الأمنية المشتركة.

حضر جلسة المباحثات، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب الإماراتي سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.

وكان سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان قد وصل الرياض في وقت سابق اليوم ، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.