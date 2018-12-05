شكرا لقرائتكم صور.. مدير الشؤون الإسلامية في عسير يتفقد إدارة المساجد بالخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي صباح هذا اليوم بزيارة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خميس مشيط، حيث كان في استقباله مدير إدارة المساجد بالمحافظة الشيخ محمد سعيد فالح ومنسوبي الإدارة.

بعد ذلك اطلع فضيلته على سير العمل في الإدارة وذلك حرصاً منه لبذل المزيد من المتابعة ومعرفة ما تحقق على أرض الواقع .

وكذلك أيضا من ناحية البرامج والخطط الدعوية والتوعوية التي حرص الفرع على إعدادها وترتيبها سواء كانت لمنسوبي المساجد أو للمجتمع بأكمله فيما وجه ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن .

وفي الختام رفع الغامدي شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على دعمه المتواصل للبرامج الدعوية ومتابعته الشخصية لسير أعمالها وكذلك حرصه الدؤوب في خدمة بيوت الله والاهتمام بها ومتابعة سير الموظفين لخدمة المواطنين داعيا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأيده بنصره وولي عهده الأمين وفقهم الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

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