شكرا لقرائتكم متحدث الجيش اليمني: تصعيد الميليشيا لا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي اليوم، أن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

وقال في تصريح لموقع الجيش “سبتمبر نت”، إن مليشيا الحوثي هاجمت، أمس مواقع الجيش بمديرية نهم شرق صنعاء بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد أن المليشيا الانقلابية مستمرة بإطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين، لافتًا أن الجيش الوطني سيرد بقوة على هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة، ولن يقف مكتوف الأيدي.

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