شكرا لقرائتكم تحذير من تناول الشاي والقهوة على متن الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر العلماء من شرب الشاي والقهوة على متن الطائرة مؤكدين أن المشروبات التي تقدم على متن الطائرات قد تحتوي على بكتيريا خطيرة على صحة البشر، بسبب تنظيف خزانات المياه بشكل صحيح.

ونقلت نيويورك بوست عن الأستاذ بكلية هنتر الأمريكية، تشارلز بلاتكين، قوله: بعد هبوط الطائرات لا يتم تنظيف خزانات المياه بسبب عدم وجود الوقت لذلك، حيث يتم إعادة ملئها مجددا، وكل الرواسب تستقر في أسفل الخزان وتبقى هناك”.

وقال العالم إن الركاب الذين يخشون البكتيريا وخاصة تلك التي تدعى “إشريكية قولونية” (هي من أهم أنواع البكتيريا التي تعيش في أمعاء الثدييات)، لا ينبغي أن يشربوا القهوة أو الشاي على متن الطائرات. كما أوصى باستخدام المطهرات الخاصة به بعد الخروج من الحمام.

وقام خبراء كلية هانتر بإجراء مقابلات مع موظفي 11 شركة طيران حول إجراءات صيانة خزانات المياه الخاصة بطائرات الركاب.

وبعد إجراء المقابلات خلصت الدراسة إلى أن خزانات المياه تكاد لا تنظف أبدا، وأنها (الخزانات) ليست من بين الأولويات لشركات الطائرات.

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