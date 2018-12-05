شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: التحالف أرغم الحوثيين على الحوار رغم المماطلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، بالدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على صعيد إجبار الحوثيين على الجلوس على طاولة الحوار.

وقال خالد بن سلمان : نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تحقيق العديد من أهداف العمليات العسكرية التي كان يؤكد عليها دائما ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من إيران على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية وأبرزها القرار الأممي رقم 2216.

وأضاف: كان التحالف ولا يزال ملتزمًا بالحل السياسي في اليمن رغم مماطلة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية المبعوث الأممي النجاح للوصول لسلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من الميليشيات وفق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

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