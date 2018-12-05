شكرا لقرائتكم إعادة فتح نفق الأمير ماجد بعد سحب مياه أمطار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت أمانة جدة أنه تم فتح الحركة المرورية في نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق فلسطين، وذلك بعد سحب تجمعات مياه الأمطار.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 قد أعلن اليوم أنه تم إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب مؤقتًا بسبب تجمع مياه الأمطار، وذلك إثر تجمعات مياه الأمطار التي هطلت صباح اليوم، مهيباً بالمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وهطلت اليوم أمطار متفرقة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها , ارتوت على إثرها الأرض.

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، ومكة المكرمة، والكامل، والجموم, والأجزاء المجاورة، تستمر حتى منتصف الليل .

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وأوصت باتباع تعليماتها الخاصة بالسلامة عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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