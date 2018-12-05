الهلال الأحمر بالباحة يحتفي بيوم التطوع العالمي 2018

محمد بن مسعود - الدمام - "حسام بن سعود" يثمِّن جهود الهيئة في تعزيز العمل التطوعي

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بعدد من الفعاليات في اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر كل عام.

بدأ ذلك بإعلان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، البدء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أثناء استقباله بإمارة المنطقة مديرَ عام فرع الهلال بالباحة خالد بن محمد الغامدي.

وثمن جهود الهيئة في تعزيز وتنمية العمل التطوعي، وكرم عددًا من المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة.

حضر ذلك: مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير العلاقات العامة، ومدير إدارة التطوع بالفرع، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقدم "الغامدي"خلال اللقاء عرضًا لجهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، وتقريرًا عن التطوع بالمنطقة، وهديةً تذكارية لأمير منطقة الباحة بهذه المناسبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة "عماد بن منسي الزهراني"، أن فريق التطوع، يرافقه مدير عام الفرع؛ زار عددًا من المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى الأمير مشاري بن سعود، ومستشفى محافظة العقيق، ومستشفى المخواة، وقدموا باقات الورد للمرضى بهذه المناسبة، ولإدخال السرور عليهم، وتمنوا لهم الشفاء العاجل.

كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الباحة "كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية"، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

وكان ختام الفعاليات ليوم التطوع، توزيع عدد من المتطوعين كسوة الشتاء لعدد من العاملين بقسم النظافة بأمانة الباحة، بمشاركة مدير عام الفرع ومساعده للشؤون الإسعافية، وعدد من المتطوعين والمسعفين بالهيئة.

يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018 بهيئة الهلال الأحمر بالباحة، أكثر من 130 متطوعًا ومتطوعة، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية، بحملة "تطوعنا عطاء".