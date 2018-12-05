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انت الان تتابع بالفيديو.. 30 ثانية كافية لتسخين سيارتك مع برودة الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد مختصو "كفاءة الطاقة" بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق خصوصاً مع الأجواء الشتوية الباردة.
وقالوا: يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة، حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما توضح أغلب كتيبات المركبات أن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.
وأوصى الخبراء بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبداً عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.
بالفيديو.. 30 ثانية كافية لتسخين سيارتك مع برودة الشتاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-05
أكد مختصو "كفاءة الطاقة" بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق خصوصاً مع الأجواء الشتوية الباردة.
وقالوا: يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة، حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما توضح أغلب كتيبات المركبات أن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.
وأوصى الخبراء بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبداً عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.
05 ديسمبر 2018 - 27 ربيع الأول 1440
07:13 PM
نظام حقن الوقود الجديد أجهز على تقنية "الكربوريتر"
أكد مختصو "كفاءة الطاقة" بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق خصوصاً مع الأجواء الشتوية الباردة.
وقالوا: يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة؛ إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة، حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربوريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما توضح أغلب كتيبات المركبات أن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.
وأوصى الخبراء بعدم ترك المركبة في حال التشغيل أبداً عند التبضع أو لأي سبب؛ وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة يؤدي إلى هدر الوقود دون أي فائدة، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة، وزيادة الانبعاثات المضرة للصحة والبيئة على حد سواء.
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المصدر : الخليج 365
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