المملكة تطلق مشروع "صوتك" لسلامة المرضى

محمد بن مسعود - الدمام - لتوفير منظومة برمجيات لمنشآت القطاع الصحي

أطلقت المملكة، اليوم، مشروعًا رائدًا بعنوان: "صوتك"، بالتعاون مع "داتكس" المهتمة بمجال أنظمة سلامة المرضى، و"هيلث ماتريكس" المتخصصة في مجال التقنية المعلوماتية الصحية، وتقديم الخدمات التقنية في الشرق الأوسط، ويعتبر نظام "صوتك" بمثابة نقلة نوعية فريدة في مجال سلامة المرضى على المستوى العالمي.

ومشروع "صوتك" يشمل توفير منظومة برمجيات سلامة المرضى "داتكس" لجميع منشآت القطاع الصحي في المملكة، كما يمثل المشروع حجر الأساس من أجل أن يكون المركز السعودي لسلامة المرضى أحد رواد التأثير في هذا المجال على المستوى العالمي، وقد تم الإعلان عن هذا المشروع الوطني بشكل مشترك بواسطة المركز السعودي لسلامة المرضى وداتكس، وهيلث ماتريكس.

ومن جانبه أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه: "بهذه الشراكة الاستراتيجية ضمن برنامج التحول الوطني السعودي، سيكون هناك تقدم خطوة أخرى للأمام، ويساعد ذلك في ترسيخ وتقوية مركز المملكة، بأن تكون أول دولة تقوم بتطبيق تلك المبادرات الرائدة وطنيًّا".

وشدد المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، الدكتور عبد الإله الهوساوي، تعقيبًا على الشراكة الاستراتيجية مع شركة داتكس وهيلث ماتريكس؛ على أن هذه الشراكة سوف ترتقي بسلامة المرضى وإدارة الجودة في القطاعات الصحية على مستوى المملكة؛ حيث إن نظام "صوتك" لا يقتصر على كشف القضايا وتطبيق الحلول المتعلقة بمجال سلامة المرضى، بل إنه سيوفر أيضًا ذاكرة طويلة الأمد عبر جميع القطاعات الصحية العاملة في المملكة؛ من أجل التذكير بالممارسات الصحية السليمة، وبشكل فعال في مجال سلامة المرضى، مع إمكانية التعلم من هذه الممارسات واكتساب الخبرات والدروس المستفادة.

وقال: "في هذا النظام سنقوم بالتعرف على مواطن الخلل وتحسين الجودة بكافة جوانبها، بحيث تمكنّنا من تسريع وتحسين سلامة المرضى عبر جميع القطاعات الصحية."

يُذكر أن اختيار "صوتك" اسمًا لهذا المشروع الوطني الهام لما ترمز له هذه الكلمة من ارتباط المشروع بأفراد المجتمع جميعًا، والذي من خلاله سوف يتم تعزيز دور المرضى وأفراد أسرهم، وأفراد المجتمع كافة، وجميع الأطراف المعنية في المشاركة الفعالة، وأخذ زمام المبادرة في المناحي المختلفة المتعلقة بسلامة المرضى، كما أن نظام "صوتك" سوف يعمل كأساس مهم لعملية القياس المرجعي والتقييم والتعلم وتحسين مخرجات الجودة على مستوى المملكة.